تحالف دعم الشرعية باليمن: إصابة 73 في اعتداءات الحوثيين على السعودية

وقال باليمن في بيان نشرته رويترز ان "اعتداءات الحوثيين على المملكة نتج ‌عنها إصابة 73 من المدنيين بينهم نساء وأطفال"، متوعدا "بالرد بحزم على أحدث هذه الاعتداءات".ويشن الحوثيون والذين يسيطرون على أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في ⁠وجزء كبير من الشمال، هجمات باتجاه منذ أن أعلنوا حصارا بحريا على المملكة في تموز واستهدفت ضربات سفنها في البحر الأحمر.