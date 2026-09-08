كندا و11 دولة أوروبية تدعو إسرائيل لوقف الاستيطان في الضفة

ودعت الدول، إلى الوقف الفوري لتوسيع المستوطنات وضمان محاسبة مرتكبي عنف المستوطنين، معلنة عزمها اتخاذ إجراءات لتقييد تجارة السلع مع المستوطنات التي تصفها بغير القانونية بموجب القانون الدولي.وأكد البيان معارضة أي إجراءات من شأنها أن تمثل ضمًا للأراضي الفلسطينية أو تهجيرًا قسريًا للسكان، مشددًا على التمسك بحماية حل الدولتين وتحقيق سلام عادل ودائم.