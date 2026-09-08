زيلينسكي يقترح 3 دول لاستضافة المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا

وقال إن الإمارات أو أو قد تستضيف اللقاء، مشيراً إلى تلقي دعوات من عدة دول لاستضافة المحادثات.وأضاف أن جدول الأعمال سيركز على ملفات الطاقة وتصدير الحبوب، فيما ستكون الأولوية للمسار الإنساني، ولا سيما تبادل الأسرى.