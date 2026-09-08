واشنطن تفرض عقوبات جديدة على قطاع الطيران الإيراني

أعلنت الأميركية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة تستهدف فرداً و29 كياناً، بينها شركات طيران إيرانية، على خلفية دعم قطاع الطيران الإيراني.

وقالت الخزانة إن العقوبات تشمل 36 جهة وشخصاً لدعمهم قطاع الطيران الإيراني، الذي تتهمه باستخدام طائراته لنقل الأسلحة وشحنات غير مشروعة.



وأضافت أنها علّقت لأجل غير مسمى ترخيصاً كان يسمح مؤقتاً بإعادة تصدير بعض الطائرات المدنية إلى .