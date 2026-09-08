إيران تعلن "اصطياد" غواصة أميركية ذكية عند مدخل هرمز

وقال ، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن الغواصة كانت تابعة للجيش الأميركي، مشيراً إلى أنها تتمتع بتقنيات متطورة في مجال الغواصات الذكية وغير المأهولة.وأضاف أن الغواصة جرى تسليمها إلى الأسطول الأميركي عام 2025، مؤكداً أنه تم الاستيلاء عليها وتسليمها إلى الجهات المختصة في .