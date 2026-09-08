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إيران تعلن "اصطياد" غواصة أميركية ذكية عند مدخل هرمز
دوليات
2026-09-08 | 10:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
106 شوهد
أعلنت
القوات البحرية
في
الحرس الثوري
الإيراني، اليوم الثلاثاء، تمكنها من الاستيلاء على غواصة أميركية ذكية وغير مأهولة، وصفتها بأنها من أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الغواصات، عند مدخل
مضيق هرمز
.
وقال
الحرس الثوري
، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن الغواصة كانت تابعة للجيش الأميركي، مشيراً إلى أنها تتمتع بتقنيات متطورة في مجال الغواصات الذكية وغير المأهولة.
وأضاف أن الغواصة جرى تسليمها إلى الأسطول الأميركي عام 2025، مؤكداً أنه تم الاستيلاء عليها وتسليمها إلى الجهات المختصة في
إيران
.
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