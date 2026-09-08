لبنان.. إنقاذ 21 شخصا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية

وأشار وسائل إعلام دولية، إلى أنه "عملية الإنقاذ تمت على متن مركب متهالك حيث تعطل محركه قبالة شاطىء مدينة شمال ".

وأكدت أن مشاركة في عملية الإنقاذ، إضافة إلى الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني وجمعيات مدنية، ولا يزال العمل جاريا لإنقاذ باقي الركاب.