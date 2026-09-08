واشنطن تعلن استهداف ناقلات نفط إيرانية قرب خارك وجاسك

أعلن مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، عن استهداف ناقلات نفط إيرانية قرب خارك وجاسك جنوبي البلاد.

ونقلت نيوز عن مسؤولين أمريكيين، "استهدفنا ناقلات نفط إيرانية قرب خارك وجاسك".

وأضافوا " استهدف ناقلات نفط إيرانية قرب خارك وجاسك"، مؤكدين أن "الضربات الحالية لا تمثل بداية مرحلة جديدة بل هي جزء من الجهود الجارية لخنق اقتصاد ".



وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت، مساء الثلاثاء، بتعرض ناقلة نفط إيرانية لاستهداف أمريكي قرب جزيرة خارك.