قصف أمريكي يستهدف ناقلة نفط إيرانية قرب خارك

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الثلاثاء، بتعرض ناقلة نفط إيرانية لاستهداف أمريكي قرب جزيرة خارك.

وقالت ، "القوات الأمريكية استهدفت ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك".

وأضافت "القوات الأمريكية استهدفت بصاروخ ناقلة نفط إيرانية على بعد 4 أميال من جزيرة خارك"، موضحة "ناقلة النفط أصيبت بمقذوف أطلقته القوات الأمريكية بالقرب من منطقة الرسو في جزيرة خارك".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت، مساء الثلاثاء، بدوي انفجارات عدة جنوبي .



ويأتي هذا التصعيد الميداني في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا بين وطهران، وسط تبادل للتهديدات باستهداف الأساطيل التجارية والعسكرية في الممرات المائية الحيوية.