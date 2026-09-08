دوي انفجارات عدة جنوبي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الثلاثاء، بدوي انفجارات عدة جنوبي .





وقالت ، "دوي انفجار في محيط جاسك جنوبي ". وأضافت الوكالة "دوي انفجارين في محيط جزيرة خارك الإيرانية". ويأتي هذا التصعيد الميداني في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا بين وطهران، وسط تبادل للتهديدات باستهداف الأساطيل التجارية والعسكرية في الممرات المائية الحيوية.