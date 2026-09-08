أبو ظبي تعلق على تقارير "تحذير بن زايد لنتنياهو" قبل 7 أكتوبر

وأوضحت " "، نقلا عن مصادر أن "الإمارات ترفض الانجرار وراء هذه المنشورات أو أن تصبح طرفا في الجدل السياسي الداخلي الإسرائيلي".وأضافت المصادر أن "الإمارات لا تعتبر من مهامها تقديم ردود أو نفي لكل تقرير صحفي ينشر في ، مشددة على رسالة واضحة مفادها أن لا تتدخل في الحملات الانتخابية أو المعارك السياسية الداخلية الإسرائيلية، ولن تتحول إلى مكتب علاقات عامة للحكومة الإسرائيلية".ويأتي هذا التوضيح في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ذكر فيه أن " حذر نتنياهو من خطوة كبيرة تخطط لها حماس وزعيمها في قطاع غزة ، ضد إسرائيل قبل الموعد المحدد لهجوم 7 أكتوبر".وفي المقابل، نفت الإسرائيلية هذا التقرير، حيث أكد المستشار توباز لوك، أن الاتصالات بين قادة الدول لا تتم بمعزل عن الأجهزة الرسمية، موضحا أن أو السكرتير العسكري لرئيس الوزراء أو مستشارا سياسيا يكون عادة حاضرا في مثل هذه المحادثات، كما يتم توثيق مضمونها وتحويل ملخصاتها إلى الجهات المعنية في المؤسسة الأمنية.وفي سياق الجدل الإعلامي الإسرائيلي، أثار المعلق السياسي بن كسبيت أن "عدم مبادرة أبوظبي لنفي التقرير يعزز من مصداقيته" في نظره، مشيرا إلى أن " السابق نفتالي بينت، المقرب من الشيخ ، ألمح إلى صحة هذه المعلومات".وربط كسبيت هذا التقرير بتحذيرات سابقة نشرت حول معلومات استخبارية مصرية وصلت قبل الهجوم، معتبرا أن تراكم هذه التقارير يعزز فرضية وجود تحذيرات إقليمية لم تؤخذ بجدية كافية، ووفقا له، "تتحول حملة لماذا لم يحذروه؟ الآن إلى سؤال: لماذا لم يحذرنا؟".وتحتدم النقاشات حاليا حول ما إذا كانت هناك إخفاقات استخباراتية أو سياسية في التعامل مع التحذيرات المسبقة، مع دعوات متزايدة لكشف الحقائق الكاملة حول المعلومات التي وصلت إلى المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي في الفترة السابقة للهجوم.وتؤكد الإمارات من خلال هذا الموقف الثابت على مبادئها الراسخة في عدم التدخل في للدول، والحفاظ على علاقاتها الإقليمية في إطار المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، كما تؤكد دعمهما لحقوق الشعب الفلسطيني.