إطلاق صفارات الإنذار جنوبي السعودية

وقال الدفاع المدني السعودي، "إطلاق صفارات الإنذار في جازان ونجاران وأبها للتحذير من خطر".

وكانت أعلنت، الثلاثاء، عن تعرض عدد من منشآت الطاقة والمرافق في لهجمات صباح اليوم، موضحة أن الاستهدافات تسببت في اندلاع حرائق في مواقع عدة وأدت إلى توقف بعض العمليات مؤقتا.