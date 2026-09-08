اعتراضات صاروخية في الأردن وسوريا

وقالت تلك الوسائل، "اعتراضات صاروخية في العاصمة ومدن أردنية شرق وشمال المملكة".

بدوره قال التلفزيون السوري، "التصدي لصواريخ إيرانية فوق السويداء كانت تستهدف ".

وأعلن مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، عن استهداف ناقلات نفط إيرانية قرب خارك وجاسك جنوبي البلاد.



ويأتي هذا التصعيد الميداني في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا بين وطهران، وسط تبادل للتهديدات باستهداف الأساطيل التجارية والعسكرية في الممرات المائية الحيوية.