القوات الأمريكية تهاجم سفينة تجارية قبالة ساحل جنوبي إيران

أعلن التلفزيون الإيراني، أن القوات الأمريكية هاجمت سفينة تجارية قبالة ساحل جنوبي البلاد.



وقال التلفزيون الإيراني، "القوات الأمريكية هاجمت قبل قليل سفينة تجارية قبالة جاسك".

وأعلن مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، عن استهداف ناقلات نفط إيرانية قرب خارك وجاسك جنوبي البلاد.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت، مساء الثلاثاء، بتعرض ناقلة نفط إيرانية لاستهداف أمريكي قرب جزيرة خارك.