الجيش الأمريكي يعلن تدمير خمس ناقلات نفط خام إيرانية

أعلن ، فجر الأربعاء، عن تدمير خمس ناقلات نفط خام إيرانية.





وأضافت "السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات"، معتبرة أن "جميع محاولات الحرس الثوري ضد السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية باءت بالفشل، ولم يتم تسجيل أي إصابات بين أفراد القوات الأمريكية". وقالت في بيان، "دمرنا 5 ناقلات نفط خام إيرانية بعد استهداف سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين".وأضافت "السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات"، معتبرة أن "جميع محاولات الحرس الثوري ضد السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية باءت بالفشل، ولم يتم تسجيل أي إصابات بين أفراد القوات الأمريكية".

وتابع البيان "دمرنا الناقلات كافيز وشارمينار وهورايزن 1 وريسكو في بالإضافة إلى الناقلة ديريا بالقرب من جزيرة خارك"، مضيفا " تستخدم هذه الناقلات كجزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة".



وأعلن مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، عن استهداف ناقلات نفط إيرانية قرب خارك وجاسك جنوبي البلاد.

ويأتي هذا التصعيد الميداني في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا بين وطهران، وسط تبادل للتهديدات باستهداف الأساطيل التجارية والعسكرية في الممرات المائية الحيوي



