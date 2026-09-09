إيران تهاجم قرار مجلس المحافظين: برنامجنا النووي عولج سياسياً لا فنياً

وقالت البعثة إن خضعت لأنشطة تحقق طويلة الأمد "لم تخضع لها أي "، متهمة ودولاً أوروبية بتوظيف مجلس المحافظين لاعتماد قرار "مجحف" ضد .ودعت البعثة، للوكالة ومجلس المحافظين إلى النأي عن المواقف السياسية، مشيرة إلى أن التغييرات الناجمة عن "الأعمال العدائية" أثرت في تنفيذ اتفاق الضمانات.