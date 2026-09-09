نتنياهو من سوريا: سنهزم النظام الإيراني

وأعلن نتنياهو عزم تل أبيب "دحر النظام الإيراني"، في وقت ادعى فيه فرض سيطرة أمنية وعسكرية غير مسبوقة على المنطقة.وظهر نتنياهو في الفيديو برفقة ونائب ، حيث استقبلهم في الموقع المطل على كل من قائد اللواء رافي ، وقائد الفرقة 210 العميد يائير فلاي، اللذين قدما له إحاطة ميدانية حول طبيعة العمليات الجارية في المنطقة.وفي رسالته المصورة، استعرض نتنياهو الموقع الجغرافي مشيرا إلى اتجاهات دمشق ولبنان وهضبة الجولان، مدعيا أن تسيطر سيطرة "مطلقة" على المنطقة الممتدة من إلى نهر ، وصولا إلى ساحل ، وهو وضع وصفه بأنه "إنجاز لم تشهده إسرائيل من قبل" في إطار ما أسماه "حرب ".وشدد نتنياهو على أن تل أبيب "لن تسمح لأي جيش إرهابي بالسيطرة على حدودها"، محذرا من أن "المزيد من العمل ينتظرهم"، وأن المهمة المركزية المقبلة هي "هزيمة النظام الإرهابي في "، متعهدا بأن هذا المحور "سيسقط نهائيا".واختتم الإسرائيلي مقطعه المصور متمنيا عاما جديدا سعيدا للمواطنين الإسرائيليين، ومثنيا على الجنود الذين يؤدون واجبهم في هذه المواقع.