بقيمة 1.9 مليار دولار.. تعرف على أكبر تسوية طلاق

وتتضمن التسوية نقل 35% من شركة سمايل غيت إلى الزوجة، إضافة إلى دفع 65 مليار وون نقداً، فيما قدرت المحكمة قيمة حصة كوون في الشركة بنحو 7.1 تريليون وون.وأسس كوون الشركة عام 2002، وهي المطورة لألعاب بينها " فاير" و"لوست آرك"، فيما بدأت زوجته إجراءات الطلاق بعد سنوات من تأسيس الشركة.وفي حال أصبح الحكم نهائياً، فسيتجاوز تسوية طلاق بقيمة 944 مليار وون أُمر رئيس مجموعة "إس كيه" بدفعها لطليقته، والتي لا تزال قيد الاستئناف.ومن شأن الحكم إعادة تشكيل ملكية "سمايل غيت"، كما قد يشكل سابقة في كيفية تقييم مساهمة الزوجين في تكوين الشركات والثروات خلال فترة الزواج.