توتر في دوما السورية.. أهالٍ يقتحمون مركز احتجاز للإفراج عن شاب ووالده

وتجمع عشرات الأهالي في ساحة البلدية، قبل أن تتجه الاحتجاجات إلى محيط المقر الأمني، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين.ومع تصاعد الاحتقان وعدم الاستجابة للمطالب، تمكن عدد من المحتجين من تجاوز الحواجز والدخول إلى مقر الاحتجاز، حيث أُخرج المعتقلان من المكان وغادرا وسط تجمعات واحتفالات شعبية في شوارع المدينة.