ترامب يدرس تغيير الفريق التفاوضي للملف الأوكراني

وأفادت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم الأوروبيين بهذا التوجه، مؤكدين أن سيتولى دورا أكبر في المفاوضات الأمريكية مع وأوكرانيا، في خطوة تعكس رغبة في إضفاء زخم جديد لدفع مسار التفاوض الذي يشهد جمودا منذ أشهر.وفي تطور مواز، كشفت "فايننشال تايمز" أن يدرس تقليص مشاركة كل من ستيف ويتكوف للرئيس الأمريكي وجاريد كوشنر صهر ومستشاره في الملف الروسي-الأوكراني، على أن يتولى راتكليف قيادة هذا المسار الدبلوماسي الحساس.لكن مصادر في البيت الأبيض أكدت أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بهذا الشأن، مشيرة إلى أن ويتكوف لن يختفي بالضرورة من المشهد بالكامل، فمن المحتمل أن يحتفظ بمنصبه كمبعوث خاص لترامب لملفات السلام، خصوصا في الشرق الأوسط، مع إمكانية استمراره بالعمل بالتوازي في الملف الأوكراني ولكن بدور أقل بروزا.يذكر أنه، في 5 سبتمبر الجاري، عقد في الكرملين لقاء بين الرئيس الروسي وويتكوف وكوشنر، استمر نحو ثلاث ساعات، وأفاد مساعد الرئيس الروسي أوشاكوف للصحفيين بأن الرئيس شدد خلال اللقاء على ضرورة إزالة جميع الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني.وفي اليوم التالي، وصل المبعوثان الأمريكيان إلى كييف بالقطار قادمين من بولندا، وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن المحادثات جرت على عدة مراحل، إحداها شملت مشاركة ممثلين عن وفرنسا وألمانيا.