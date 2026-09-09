غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان

استهدفت غارات إسرائيلية، مساء الأربعاء، بلدات عدة جنوبي .

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وقالت وسائل إعلام دولية، "غارات إسرائيلية على بلدة صربين وأطراف بلدة حاريص في قضاء جنوبي ".

وأضافت "غارتان إسرائيليتان على بلدة في قضاء صور جنوبي لبنان"، مشيرة الى "غارتين إسرائيليتين على النبطية الفوقا جنوبي لبنان".