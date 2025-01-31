حماس تعلن عن أسماء 3 أسرى إسرائيليين ستفرج عنهم غدا السبت (صور)

وجاء في بيان الناطق "أبو عبيدة": "في إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت الموافق 1 فبراير 2025 عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: عوفر كالدرون - كيث شمونسل سيغال - ياردن بيباس".من جهته، أعلن الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تلقيه قائمة الأسرى المزمع إطلاقهم من "حماس"، مشيرا في بيان له إلى أن "التفاصيل حول إجراءات التبادل تنشر لاحقا بعد فحص القائمة وإبلاغ العائلات".ويوم أمس، بثت "كتائب القسام"، مقطع فيديو لعملية الدفعة الثالثة من الأسرى التي جرى خلالها إطلاق سراح 3 إسرائيليين مقابل الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.ومع تنفيذ الدفعة الثالثة من صفقة التبادل يوم أمس، بقى في الأسر لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، 82 إسرائيليا تم الإعلان عن مقتل 35 منهم، في حين تواصل الأطراف المعنية المفاوضات لاستكمال تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث.