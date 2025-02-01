اسم في قائمة ضحايا تحطم الطائرة في واشنطن.. من هي اسراء محمد رضا؟

ورضا، البالغة من العمر 26 عاما، هي واحدة من بين العديد من الضحايا الذين لقوا مصرعهم في تحطم الطائرة، وفقًا لما قاله زوجها الدكتورهاشم رضا.واسراء هي ابنة مهاجرين هنود، وتخرجت مع مرتبة الشرف في عام من جامعة إنديانا وتزوجت من حبيبها في الكلية في أغسطس/آب 2023.وقال زوجها إن رضا كانت تعمل كمستشارة في العاصمة وكانت تسافر إلى ويتشيتا مرتين شهريًا للعمل في مشروع تحويل لمستشفى هناك، وكانت تتصل به غالبًا في نهاية نوبات عمله المتأخرة في للتأكد من بقائه مستيقظًا أثناء القيادة إلى المنزل.كانت أسرا حسين رضا، ابنة مهاجرين من أصول هندية، من بين 67 شخصًا لقوا حتفهم في حادث تصادم مدمر في الجو بين مروحية تابعة للجيش وطائرة نفاثة في مطار رونالد ريجان الوطني في الولايات المتحدة، والذي وصف بانه أخطر كارثة طيران في الولايات المتحدة منذ عام 2001، عندما اصطدمت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 5342 بمروحية تابعة للجيش أثناء اقترابها من المطار مساء الأربعاء.