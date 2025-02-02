"أنا رأيته".. أبنة السيد حسن نصر الله تحسم الجدل ببقاء والدها على قيد الحياة

وفي ما خص التشييع، قالت زينب الله، إن المعنيين بالأمر لن يقبلوا تعريض حياة الناس للخطر، وبالتالي هناك انتظار لانتهاء المهلة في 18 شباط/فبراير، بحسب موقع "النهار".وذكرت بأن والدتها هي الأكثر تأثراً برحيله لأنها كانت موجودة معه بشكل أكبر. "نحن ووالدتي كنا نرجع إليه ونتواصل معه ونأخذ رأيه في أمورنا. ومذ كنا صغاراً، لم يفرض رأيه علينا يوماً".وعن جدتها، لفتت إلى أن كان يزور والدته في المستشفى عندما تمرض، بعد اتباع إجراءات أمنية، وأنه صلّى عليها عندما توفت. وكان يحاول إدخال السرور إلى قلبها دائماً ولو من بعيد وقد تأثر جداً بعد وفاتها.