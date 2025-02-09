غارة إسرائيلية تستهدف نفقا بين سوريا ولبنان

استهدفت غارة إسرائيلية، مساء الأحد، نفقا تحت الأرض بين ولبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، "شن غارة على نفق تحت الأرض يعبر من الأراضي السورية إلى الأراضي كان يستخدمه لنقل الأسلحة".

الى ذلك، أفادت وسائل إعلام دولية بـ" غارات إسرائيلية على منطقة إقليم التفاح جنوبي و على محيط بلدة حربتا في البقاع شرقي لبنان".