ترامب: الفلسطينيون ممكن أن يعيشوا في مصر والأردن

وتابع عقب لقائه عبد الله الثاني، في واشنطن، "أعتقد أنه ستكون هناك قطع من الأرض في ومصر يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون".وأضاف الرئيس الأميركي: "أعتقد بنسبة 99% أننا سنتمكن من إنجاز شيء مع أيضا".وجدد تصريحاته بالقول "سنسيطر على وستكون السلطة الأمريكية"، وقال "سندير بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها".وأوضح، أن "تطوير الذي سيحدث بعد فترة طويلة من الآن سيجلب وظائف كثيرة للمنطقة"، وعند سؤاله عما إذا كان سيقوم شخصيا بمشاريع تنمية في رد يرد "بلا".وعندما سئل عن حجب المساعدات، امتنع عن الرد، وأشار إلى أن تقدم الكثير من الأموال، وأنه لن يضطر إلى التهديد، وقال: "أعتقد أننا فوق ذلك".وفيما يتعلق باستقبال الفلسطينيين، قال إن السؤال هو كيف يمكن جعل الأمور تسير على ما يرام "بشكل أفضل للجميع"، وتحدث عن استقبال 2000 طفل مريض.وعندما سئل عن أفكار ترامب، قال عبد الله: "دعونا ننتظر حتى يتمكن المصريون" من تقديم أفكار.وعما إذا كانت هناك قطعة من الأرض يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون قال ملك الأردن: "علي أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي"، وأكد أن "العرب سيأتون إلى أمريكا برد على خطة بشأن غزة".