واشنطن تحسم الجدل: انضمام أوكرانيا للناتو غير واقعي

وأشار هيغسيث إلى أنه يتعين على أوكرانيا أن تتخلى عن آمال العودة إلى حدودها قبل عام 2014 والاستعداد لتسوية تفاوضية مع تدعمها قوات دولية.وأدلى هيغسيث بتصريحاته خلال أول زيارة يقوم بها أحد أعضاء إدارة الرئيس الأميركي إلى مقر "الناتو" في بروكسل.وكان الحلفاء ينتظرون سماع مقدار الدعم العسكري والمالي المستمر الذي تعتزم تقديمه للحكومة الأوكرانية.وجرى إخطار أعضاء الحلف أن الرئيس عازم على جعل أوروبا تتحمل معظم المسؤوليات المالية والعسكرية للدفاع عن أوكرانيا، بما في ذلك قوة حفظ محتملة لن تشمل قوات أميركية.وحول ذلك، قال هيغسيث إن القوة لا ينبغي أن يكون لها حماية بموجب المادة الخامسة، والتي قد تتطلب من أو الـ31 الأخرى في حلف "الناتو" التدخل لمساعدة هذه القوات إذا انتهى بها المطاف بالاشتباك مع القوات الروسية، وأضاف هيغسيث: "لن يتم نشر قوات أميركية في أوكرانيا".