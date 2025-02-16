مسؤول امريكي سابق يتحدث عن احتمالية استهداف قيادات الفصائل العراقية

وذكر فيليبس في تصريحات تابعتها نيوز، أن تركيز ترامب في هذه المرحلة سيكون على تعزيز وحدة الوطنية، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي يفضل أن تكون قوات الحشد تحت إشراف الحكومة في .واعتبر أن واشنطن قد تتخذ رد فعل في حال استمرت طهران في تدخلاتها السلبية في . ولكنه أوضح أن هذا الرد لم يتبلور بعد ولم يصل إلى أعلى مستويات الأجندة الأميركية.ومع ذلك، ادعى فيليبس أن الرئيس ترامب يعتبر "قوة سلبية في المنطقة"، واعتبر أن تأثيرها السلبي على سيادة لا يمكن تجاهله، حيث أن "أذرع إيران" متورطة في العديد من الأزمات التي تشهدها المنطقة.وبخصوص احتمالية مواجهة إيران، قال فيليبس إن إدارة ترامب قد تتخذ خطوات مماثلة لتلك التي اتخذتها في الماضي، مثل استهداف قيادات في الفصائل المسلحة. ورغم ذلك، أضاف أن الإدارة الأميركية تبقى ملتزمة بتعزيز الجهد الدبلوماسي، في حين أن الرد العسكري سيظل خياراً متاحاً في حال أصرت على موقفها.