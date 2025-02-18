المرشد الإيراني: المخططات الأمريكية ضد غزة مصيرها الفشل‎

وقال خامنئي خلال استقباله العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية زياد النخالة والوفد المرافق له: "أبارك لكم انتصار المقاومة في .. صمود قادة المقاومة والمقاومين أمام الأعداء ووحدتهم في أثناء المفاوضات المعقدة وصبر أهل البطولي رفع رأس المقاومة.. هذا انتصار عظيم، لقد خلق هذا تحولا جديدا في تاريخ نضال المقاومة".وأضاف: "الرأي العام يميل اليوم لصالح فلسطين ولن ينجح أي مشروع دون موافقة المقاومة وأهل .. والمخططات الحمقاء التي تطرحها أو غيرها بشأن لن تصل إلى أي نتيجة"، مشيرا إلى أن "الذين زعموا تدمير المقاومة في فترة قصيرة قبل عام ونصف، يقومون الآن بتسلم أسراهم في صغيرة من المقاومين وفي المقابل يطلقون سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين".بدوره، هنأ النخالة خامنئي "بالنصر الكبير الذي حققته المقاومة في غزة"، معتبرا أن "هذا نتيجة للدعم المستمر من الجمهورية الإسلامية وتوجيهات الشهيد حسن نصر الله".وأضاف النخالة: "إن المقاومة الفلسطينية كانت في حالة حرب بالفعل مع أمريكا والغرب طوال العام والنصف الماضيين، ورغم عدم تكافؤ القوى، تمكنت المقاومة الفلسطينية من تحقيق انتصارات كبيرة".وأشار إلى أن "الوحدة والتماسك الميداني والسياسي لفصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية أحد العوامل المؤثرة في انتصار غزة".واختتم العام لحركة "الجهاد الإسلامي" بالقول: "لن ننسى أبدا طريق المقاومة وسنواصل هذا المسار كجنود مقاومة".