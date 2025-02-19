إيران ترد على سردية الضعف.. "لسنا لقمة سائغة لامريكا وإسرائيل"

".وأوضح الرئيس الإيراني بالقول "يريدون أن يقولوا إن ضعيفة والآن هو الوقت المناسب لاستهدافها".وأكد أن "الجمهورية ليست لقمة سائغة يمكن لأميركا وإسرائيل أن تبتلعها".وشدد على أن "حزب الله وحماس والجهاد لا يعملون نيابة عن إيران".وأضاف أن "إسرائيل لم تدرك أن "المقاومة هي نتيجة الظلم والعدوان وطالما استمر ذلك فإن المقاومة لن تنتهي".