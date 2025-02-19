إسرائيل تهدد باستهداف تشييع السيد نصر الله في هذه الحالة

نيوز – دولي

رجحت صحيفة "معاريف" العبرية، الأربعاء، أن يستهدف الجيش الإسرائيلي جنازة الامين العام لحزب الله اللبناني الشهيد حسن نصر الله، في حال تحولها لـ"استعراض قوة".

وفي تقرير، تساءلت فيه الصحيفة إن كان الجيش الإسرائيلي سيستهدف جنازة نصر الله، قالت إن "السياسة الأخيرة للمؤسسة العسكرية لا تسمح بتحويل الجنازات في الضفة إلى استعراض قوة للمنظمات المسلحة".

ويسود منذ 27 تشرين الثاني، وقف إطلاق النار هش بموجب اتفاق أُبرم برعاية أمريكية فرنسية، أنهى أكثر من عام من المواجهة بين حزب الله وإسرائيل.

ومنذ ذلك الوقت، يشن الجيش الإسرائيلي غارات في جنوب لبنان، وسط اتهامات أممية للطرفين بخرق الهدنة.

وحدد حزب الله، يوم الأحد المقبل، موعدًا لتشييع الشهيد نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية، بعدما حالت الظروف الأمنية لأشهر دون إقامة المراسم عقب اغتياله بضربة إسرائيلية في 27 أيلول الماضي.