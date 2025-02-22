بعد أسبوع من الإفراج عنه.. وفاة الأسير المحرر نائل سلامة عبيد بطريقة مأساوية

ونقلت والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "المحرر سلامة عبيد، لقي حتفه إثر سقوطه عن سطح منزله في بلدة العيسوية شمال شرق المحتلة".وأشارت إلى أنه "أفرج عن الأسير الأسبوع الماضي ضمن الدفعة السادسة من وقف إطلاق النار، علما بأنه أمضى 21 عامًا في سجون الاحتلال".