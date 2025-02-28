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امريكان وايرلنديون ضمن فريق الطبيب العراقي.. ماذا نعرف عن الأطباء المتطوعين في غزة؟
دوليات
2025-02-28 | 02:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
736 شوهد
السومرية
نيوز
تحول الطبيب
العراقي
محمد طاهر الذي وصف بـ"المعجزة" الى حديث الساعة وتهافت عليه بعض المسؤولين الحكوميين في
العراق
للقائه فضلا عن حصده اهتماما واسعا إعلاميا وشعبيًا وذلك لدوره الكبير في غزة خلال الحرب وتقديم الخدمات الطبية فضلا عن العملية الجراحية الصعبة التي اجراها لطفلة فلسطينية تمكن من خلالها من إعادة ربط يدها المقطوعة.
ومحمد طاهر طبيب
عراقي
لكنه مقيم في بريطانيا ولديه الجنسية البريطانية، ووصف بالطبيب المعجزة، بناء على العمليات الصعبة التي اجراها من بينها عملية إعادة ربط يد الطفلة المقطوعة في غزة، ويعمل ضمن مايعرف بمنظمة فجر العلمية.. فماهي هذه المنظمة وكم طبيب اجنبي عمل في غزة؟.. حيث يبدو ان الطبيب
العراقي
لم يكن هو الوحيد الذي تطوع او اختار البقاء وعدم المغادرة بل رافقه من منظمته لوحدها 3 أمريكيين و11 طبيبا اخرين من جنسيات مختلفة.
تصف منظمة فجر العلمية نفسها بانها منظمة غير ربحية تاسست عام 2019، وكان لها مهمتين طبيتين في غزة وقد عالج فريقها أكثر من 2500 مريض في رفح وخان يونس، بما في ذلك الإصابات المعقدة في العظام والأوعية الدموية، ويتم تشغيل المنظمة من قبل بعض من أفضل الجراحين في العالم، ويقع موقع المنظمة في تكساس، برئاسة طبيب من جنسية عربية يدعى خالد جاسم صالح.
من بين مئات المنظمات والأطباء المتطوعون من الأردن ومصر وأوروبا والعديد من البلدان، أرسلت منظمة فجر العلمية التي ينتمي اليها الطبيب
العراقي
محمد طاهر، 35 طبيبا متطوعا الى غزة، الجزء الأكبر منهم كانوا أمريكيين حيث بلغوا 20 أمريكيا، وقد غادر حوالي 20 طبيبا من الـ35 المتطوعين بعد انتهاء مهمتهم، الا ان حوالي 14 طبيبا اخرين قرروا البقاء في غزة من بينهم
العراقي
محمد طاهر و3 أطباء أمريكيين، و10 أطباء اخرين من جنسيات متعددة، بحسب البيانات المتوفرة التي تتبعتها
السومرية
نيوز.
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