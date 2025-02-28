امريكان وايرلنديون ضمن فريق الطبيب العراقي.. ماذا نعرف عن الأطباء المتطوعين في غزة؟

ومحمد طاهر طبيب لكنه مقيم في بريطانيا ولديه الجنسية البريطانية، ووصف بالطبيب المعجزة، بناء على العمليات الصعبة التي اجراها من بينها عملية إعادة ربط يد الطفلة المقطوعة في غزة، ويعمل ضمن مايعرف بمنظمة فجر العلمية.. فماهي هذه المنظمة وكم طبيب اجنبي عمل في غزة؟.. حيث يبدو ان الطبيب لم يكن هو الوحيد الذي تطوع او اختار البقاء وعدم المغادرة بل رافقه من منظمته لوحدها 3 أمريكيين و11 طبيبا اخرين من جنسيات مختلفة.تصف منظمة فجر العلمية نفسها بانها منظمة غير ربحية تاسست عام 2019، وكان لها مهمتين طبيتين في غزة وقد عالج فريقها أكثر من 2500 مريض في رفح وخان يونس، بما في ذلك الإصابات المعقدة في العظام والأوعية الدموية، ويتم تشغيل المنظمة من قبل بعض من أفضل الجراحين في العالم، ويقع موقع المنظمة في تكساس، برئاسة طبيب من جنسية عربية يدعى خالد جاسم صالح.من بين مئات المنظمات والأطباء المتطوعون من الأردن ومصر وأوروبا والعديد من البلدان، أرسلت منظمة فجر العلمية التي ينتمي اليها الطبيب محمد طاهر، 35 طبيبا متطوعا الى غزة، الجزء الأكبر منهم كانوا أمريكيين حيث بلغوا 20 أمريكيا، وقد غادر حوالي 20 طبيبا من الـ35 المتطوعين بعد انتهاء مهمتهم، الا ان حوالي 14 طبيبا اخرين قرروا البقاء في غزة من بينهم محمد طاهر و3 أطباء أمريكيين، و10 أطباء اخرين من جنسيات متعددة، بحسب البيانات المتوفرة التي تتبعتها نيوز.