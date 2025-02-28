غداً.. أول أيام رمضان في اندونيسيا

وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة، أكد وزير نصر الدين عمر أن النتائج أظهرت أن أول أيام رمضان في إندونيسيا سيكون يوم السبت، وأضاف أن هذا القرار يتيح للمسلمين في إندونيسيا أداء صلاة التراويح في ليلة الجمعة، استعدادًا لبدء الصيام في اليوم التالي.وحضر جلسة الإثبات ممثلون عن وخبراء علم الفلك، بالإضافة إلى أعضاء من اللجنة الثامنة في الإندونيسي وبعض ممثلي الصديقة.وخلال الجلسة تم عرض فلكي حول موقع الهلال، استنادًا إلى المعطيات الفلكية المقدمة من الخبراء، واستخدمت الجلسة أيضًا الآلية التقليدية لرصد الهلال الميداني الرقية لتأكيد بداية شهر رمضان.