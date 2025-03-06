إيران.. بزشكيان يرفض قانون الحجاب رغم مطالبات البرلمان

وقال محمد جعفر قائم بناه، الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، إن الرئيس بزشكيان صرح اليوم بعدم إمكانية تنفيذ قانون العفاف والحجاب نظراً لما يسببه من مشكلات للناس، مؤكداً أنه لن يقف في وجه إرادة الشعب.وأوضح قائم بناه على منصة "إكس" أن تنفيذ هذا يتعارض مع مصلحة المواطنين ويؤدي إلى تداعيات سلبية، مما يجعله غير قابل للتطبيق".وأشار إلى "البند التاسع للسياسات العامة للنظام يتناول مبادئ التشريع وصياغة القوانين، التي تشمل قابلية التنفيذ والتركيز على الاحتياجات الحقيقية وضمان مشاركة الأغلبية الشعبية".ووجه نواب خطاباً إلى رئيس غلام حسين إجئي للمطالبة بتنفيذ القانون، بعدما نجحت ضغوطهم على السلطة القضائية في دفع محمد جواد لتقديم استقالته من منصب الرئيس الإيراني في الشؤون الاستراتيجية، في وقت سابق من هذا الأسبوع.ونشرت وسائل إعلام إيرانية صوراً من عريضة كبيرة في بشأن مطالبة الحكومة بتنفيذ قانون الحجاب. وذكرت تقارير أن العريضة موقعة من جميع أعضاء البالغ عددهم 290 نائباً.