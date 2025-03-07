تصعيد خطير في الاحداث السورية.. ومطالب بتدخل أممي عاجل

وذكر في بيان: انه "نطالب بان يكون وضع الساحل السوري ومناطق الطائفة العلوية تحت حماية الأمم المتحدة وتطبيق أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية الطائفة العلوية وباقي الأقليات".وأضاف، انه "ندعو مع اشتداد المحنة، سماحة الشيخ الجليل حكمت الهجري شيخ الدروز، ونطلب منكم مساندتنا ورفع الظلم عنّا".واكد، انه "ابناء الساحل لا نناصر ظالماً ولا نقف مع أيادٍ تلطخت بالدماء، بل نقف مع الحق والعدل، ومستعدون لمحاسبة أي مجرم اقترف جريمة بحق أبناء شعبنا، ولو كان من أبنائنا."وأضاف: "إننا نناشدكم الوقوف معنا، فأنتم أهل المروءة والنجدة، والمرجع الوطني الذي نثق به في هذه المحنة، فليكن موقفكم سنداً لنا، ولتُرفع أصواتكم معنا حتى يصل نداؤنا إلى كل صاحب ضمير حي".