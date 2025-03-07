إسرائيليون يدخلون جنوب لبنان

نيوز – دولي

دخلت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الجمعة إلى "قبر العباد" الواقع ضمن الأراضي في أطراف بلدة حولا في جنوب وذلك تحت غطاء "زيارة دينية" نظّمتها القوات الإسرائيلية.

وبحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان: "دخلت مجموعة من المستوطنين إلى قبر العباد الواقع ضمن الأراضي في أطراف بلدة حولا الجنوبية صباح اليوم تحت غطاء "زيارة دينية" نظمتها القوات الإسرائيلية إلى الموقع" الذي يقول الإسرائيليون إنه تابع للحاخام آشي". وكانت قد أعلنت عن تنظيم هذه الجولة يوم أمس الخميس.

يذكر أنه كان تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين وإسرائيل في 26 تشرين الثاني الماضي، على أن تنسحب بعد ستين يوماً من الأراضي التي كانت قد دخلت إليها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لاستهداف مواقع لحزب الله.

ومددت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 شباط الماضي. ولم تلتزم ببنود الاتفاق حيث لا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط في جنوب .