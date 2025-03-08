رهينة داخل المطار.. بطل ملاكمة يتمكن من مسلح هدد بتفجير قنبلة (فيديو)

نيوز – دولي

تمكنت الملاكمة المتقاعد عبد الرحيم، من مسلح يحتجز رهينة داخل مطار ألماتي بكازاخستان وهدد بتفجير قنبلة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلامية فأن "بطل الملاكمة المتقاعد عبد الرحيم البالغ من العمر 52 عامًا تمكن من السيطرة والقبض على رجل مسلح بسكين في مطار كازاخستان بعد تبادل الأماكن مع رهينة كان يحتجزها".

واضاف ان "المهاجم، وهو رجل يبلغ من العمر 67 عامًا، هدد بتفجير قنبلة بينما كان يمسك من شعرها".

وتابع ان "السلطات القت القبض على المشتبه به، الذي يواجه الآن تصل إلى 12 عامًا في السجن".