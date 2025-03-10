ترامب يعلن: سنرحل المتعاطفين مع الإرهاب إلى الأبد

أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، الاثنين، أن بلاده سترحل المتعاطفين مع الإرهاب إلى الأبد.

وقال في له، "اعتقال الطالب الأجنبي المتطرف لحماس في أعقاب الأوامر التنفيذية التي وقعتها"، موضحا "مزيد من الطلاب بجامعة وغيرها انخرطوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية".

وأضاف أن "العديد من معادي السامية ليسوا طلابا حقيقيين بل هم محرضون مأجورون"، مشددا بالقول "سنرحل المتعاطفين مع الإرهاب من بلادنا إلى الأبد".

ولفت "وجود من يدعمون الإرهاب في بلادنا يتعارض مع مصالحنا الوطنية والخارجية وغير مرحب بهم"، مضيفا "نتوقع من كل والجامعات الأمريكية الامتثال لسياساتنا بشأن المعادين للسامية والمتعاطفين مع الإرهاب".