السعودية: الاعتداءات على إقليم كردستان انتهاك لسيادة العراق

وذكرت الخارجية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المملكة تدين الاعتداءات على والتي استهدفت وزراء الإقليم".وأعلنت حكومة إقليم ، أمس، استهداف مكتب رئيس وزراء الإقليم بطائرتين مسيرتين.