القضاء السوري يحكم على وسيم الأسد بالإعدام

وذكرت السورية في بيان تابعته ، ان "وسيم الأسد قام بتشكيل مجموعات مسلحة مقابل رواتب مالية وتأمين السلاح والمال لها"، مبينة ان "المتهم وسيم الأسد شارك في مجزرة المليحة التي أودت بحياة 75 مدنيا عام 2013".وأضافت انه "ثبت للمحكمة اختطاف عناصر تابعة للمتهم وسيم الأسد عددا من المدنيين وتصفيتهم بحضوره"، مشيرة الى ان "الحكم على وسيم الأسد صدر بالاعدام بعد إدانته بتشكيل مجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل جماعية".