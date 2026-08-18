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"دماغه يتفتت داخل جمجمته".. خبير يثير عاصفة بتصريحاته عن صحة ترامب

دوليات

2026-08-18 | 04:41
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;دماغه يتفتت داخل جمجمته&quot;.. خبير يثير عاصفة بتصريحاته عن صحة ترامب
226 شوهد

السومرية نيوز – دولي
أعاد فيديو جديد من المكتب البيضاوي الجدل حول الصحة العقلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عامه الـ80، بعدما ظهر يكافح لإبقاء عينيه مفتوحتين خلال فعالية في البيت الأبيض.

والتقطت الكاميرات اللحظة التي بدا فيها ترامب وهو يغلبه النعاس خلال فعالية حضرها وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور ومسؤولون كبار آخرون.
فبينما كان المسؤولون يتحدثون، شوهد الرئيس وهو يغلق عينيه بشكل متكرر، ويميل على كرسيه، ويبدو في عدة لحظات وكأنه يستيقظ فجأة من غفوة قصيرة.
ووفقاً للمقاطع المتداولة، وقع ترامب أمراً تنفيذياً خلال الفعالية، وأجاب على أسئلة، لكن الكاميرات رصدته في لحظات أخرى وهو يبدو منهكاً وعيناه مغمضتان.
"دماغ يتفتت": تصريح يثير الجدل
لم يتردد آدم جيمس، أخصائي العلاج الطبيعي المتخصص في رعاية المسنين، في تقديم تحليل قاسٍ للمشهد. فجيمس، الذي سبق له إثارة الجدل بسلسلة من التقييمات المثيرة حول صحة ترامب، لم يتردد في وصف حالة الرئيس بكلمات حادة.
وقال جيمس في تحليله للفيديو: "الأمر لا يقتصر على الإرهاق فحسب، مع أن له دوراً أيضاً. إنه دماغ رجل يتفتت داخل جمجمته"، في عبارة لم تترك مجالاً للتأويل.
وذهب جيمس إلى أبعد من ذلك، مدعياً أن ترامب يعاني من أعراض الخرف، وتحديداً ما يُعرف بـ"متلازمة الغروب"، وهي حالة يعاني فيها المصابون بالخرف من تدهور معرفي وسلوكي في فترات معينة من اليوم.
"متلازمة الغروب" والساعة البيولوجية
وحسب تفسير جيمس، فإن صعوبة ترامب في البقاء مستيقظاً خلال الحدث ليست مجرد علامة على التعب، بل تشير إلى اضطراب أعمق في دورة النوم والاستيقاظ. وادعى أن دماغ الرئيس لم يعد قادراً على الحفاظ على دورة طبيعية من اليقظة نهاراً والنوم ليلاً، بسبب تلف محتمل في منطقة الدماغ المسؤولة عن الساعة البيولوجية.
ولم يكتفِ جيمس بذلك، بل تكهن أيضاً بأن ترامب قد يتعاطى منشطات مثل "أديرال" أو "بروفيجيل"، مستشهداً بمظهر عينيه وبأنه "بالكاد يمكن رؤية بياض عينيه" في بعض اللقطات.
تحذير مهم: لا تشخيص عن بُعد
لكن من المهم التأكيد على نقطة جوهرية: آدم جيمس ليس طبيب ترامب الشخصي، ولم يسبق له فحصه مباشرة، ولم يُقدم أي فحوصات طبية أو سجلات صحية أو نتائج عصبية تدعم مزاعمه.
ويُجمع الخبراء الطبيون على أن تشخيص الخرف أو أي حالة طبية أخرى لا يمكن أن يتم بناءً على مشاهدة مقطع فيديو فقط، بل يتطلب فحوصات سريرية شاملة وتقييماً طبياً متخصصاً.
ويأتي هذا الفيديو في سياق سلسلة من الحوادث المشابهة التي أثارت تساؤلات حول صحة ترامب. ففي مناسبات سابقة، رصدت الكاميرات لحظات بدا فيها الرئيس الأمريكي وكأنه يغفو خلال اجتماعات رسمية في المكتب البيضاوي.
ورد البيت الأبيض على بعض هذه الفيديوهات بنفي أن يكون ترامب قد نام، موضحاً أن اللقطات تم اقتطاعها من سياقها لتعطي انطباعاً خاطئاً.
"من المؤسف أنه يملك رموز الإطلاق النووي"
ولم يخفِ جيمس قلقه من التداعيات المحتملة، مختتماً تحليله بعبارة مثيرة: "من المؤسف أنه يمتلك رموز إطلاق النار النووي"، في إشارة واضحة إلى المخاطر المحتملة إذا كانت مزاعمه صحيحة.
وبينما تستمر وسائل التواصل الاجتماعي في تداول الفيديو على نطاق واسع، ينقسم الرأي العام بين من يرى أن هذه المشاهد "مقلقة وتستدعي التدقيق" وبين من يعتبرها "مبالغة سياسية" تهدف إلى تقويض شرعية الرئيس.
ويبقى السؤال الأهم: هل هذه مجرد لحظات عابرة من التعب الطبيعي لشخص في الثمانين من عمره، أم أنها فعلاً مؤشرات على مشاكل صحية أعمق؟ الجواب الطبي الموثوق لا يزال بعيد المنال، في ظل عدم توفر سجلات طبية رسمية.
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