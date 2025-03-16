واشنطن توجه رسالة تحذير إلى إيران بعد استهداف "الحوثيين"

حذرت ، الأحد، من الاستمرار في تقديم الدعم للحوثيين في ، مشيرة إلى أن الضربات التي وجهتها للجماعة "نجحت" في القضاء على عدد من قادتها.





وتابع والتز: "سنحاسب كل من يهدد المصالح الأميركية وليس فقط الحوثيين".



ولفت والتز إلى أن الحوثيين يمتلكون "قدرات هجومية ودفاعية متطورة تهدد الملاحة في البحر الأحمر".

وقال الأميركي والتز إن "على أن تتوقف عن تقديم الدعم للحوثيين فقد طفح الكيل".وتابع والتز: "سنحاسب كل من يهدد المصالح الأميركية وليس فقط الحوثيين".ولفت والتز إلى أن الحوثيين يمتلكون "قدرات هجومية ودفاعية متطورة تهدد الملاحة في البحر الأحمر".