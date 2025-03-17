التوتر مستمر والجيش اللبناني يتوجه للحدود.. اخر تطورات الحدود اللبنانية السورية

واتهمت الإدارة السورية بالمسؤولية عن الحادثة التي استهدفت دورية لعناصر في الامن السوري على الحدود السورية، الا ان الحزب نفى أي علاقة له بالاشتباكات أو مقتل المسلحين، فيما تشير المعلومات الى ان العملية نفذتها عشائر او اطراف في تعمل بالتهريب على الحدود.وقام بنشر مقاتليه على الحدود، وسط توجيهات بالرد على أي مصادر نار تنطلق من باتجاه ، ما يجعل الأوضاع متوترة حتى الان على الحدود.أفادت مصادر محلية عن استهداف العشائر في القرى الحدودية لآلية تابعة للأمن العام السوري في منطقة مطربا على الجانب السوري من الحدود، وكانت المركبة تقل عددًا من المسلحين والصحافيين، مما أدى إلى وقوع إصابات.كما سقطت قذيفة صاروخية أُطلقت من الجانب السوري على منطقة قبش في بلدة القصر الحدودية داخل الأراضي .