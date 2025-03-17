لماذا لا يرتدي أفراد العائلة المالكة في بريطانيا حزام الأمان؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
زيباري يتحدث عن "لوبيات الكرد" في أمريكا: تعود الى السبعينات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لماذا لا يرتدي أفراد العائلة المالكة في بريطانيا حزام الأمان؟

دوليات

2025-03-17 | 09:25
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لماذا لا يرتدي أفراد العائلة المالكة في بريطانيا حزام الأمان؟
395 شوهد

أثار عدم ارتداء أفراد العائلة المالكة في بريطانيا أحزمة الأمان دون أي مساءلة قانونية الكثير من التساؤلات.

وكثيرا ما رصد العديد من كبار أفراد العائلة المالكة، بمن فيهم الملك والملكة، وأمير وأميرة ويلز، والأميرة آن، وهم يجلسون في المقعد الخلفي - وأحيانًا في المقدمة أو حتى أثناء القيادة - دون التزام صارم بارتداء أحزمة الأمان.

دعته لحضور افتتاح البرلمان.. كندا تستنجد بالملك تشارلز لمواجهة ترامب
وقد كانت الملكة إليزابيث الثانية الراحلة، التي كانت شغوفة بالقيادة، غالبًا ما تختار عدم ارتداء حزام الأمان أثناء قيادتها داخل ممتلكات وندسور، كما شوهدت ابنتها، الأميرة آن (74 عامًا)، وهي تقود دون حزام الأمان مرات عديدة على مر العقود، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلى الرغم من أن الأمير ويليام وكيت ميدلتون يحرصان على ارتداء الأحزمة عند التنقل مع أطفالهما، فإنهما غالبًا ما يظهران بدونها خلال الفعاليات رفيعة المستوى.

لكن يبدو أن الملك تشارلز والملكة كاميلا هما الأكثر حرية في التخلي عن هذه الوسيلة الوقائية، سواء داخل إحدى سيارتي بنتلي الرسميتين في لندن، أو أثناء التوجه من بالمورال إلى كنيسة كراتي كيرك في سيارة رينج روفر الملكية.

بحسب الصحيفة، هناك عدة أسباب وراء المرونة في ارتداء أفراد العائلة المالكة لأحزمة الأمان، ومن بينها بعض العوامل غير المتوقعة.

العوامل الشخصية والمظهر الخارجي:
تشير "ديلي ميل" إلى أن أفراد العائلة الملكية يرتدون أحزمة الأمان في معظم الأحيان، خاصة عند السفر لمسافات طويلة أو عند الحاجة إلى قطع المسافات بسرعة عبر حركة المرور. لكنهم يرتدون أحزمة الأمان، ربما أكثر مما يدرك الناس. في المناسبات التي يسافرون فيها بسرعة عبر لندن أو الطرق السريعة.

لكن السبب الرئيسي لعدم ارتداء أفراد العائلة الملكية أحزمة الأمان يعود إلى اعتبارات أمنية. حيث يتم النظر في سرعة إخراج الشخصية الملكية من السيارة في حالات الطوارئ.

إلى جانب الأمن، تلعب الراحة والمظهر دورًا غير مباشر. أوضحت الصحيفة أن تكرار الدخول والخروج من السيارة في المناسبات الرسمية يجعل ارتداء الحزام غير عملي، كما أن تجعد الملابس - خاصة القمصان الرسمية للرجال - قد يُعتبر عاملًا مُؤثرًا في اختيار عدم استخدامه، وهي بالتأكيد اعتبارات ثانوية مقارنة بالحماية.

ويتمتع الملك بحصانة سيادية بموجب قوانين تاريخية مثل "قانون الحقوق 1689" و"قانون الإجراءات الملكية 1947"، مما يعفيه من الملاحقة القضائية.

أما باقي أفراد العائلة، فيُغطيهم استثناء قانوني يُعفِي المشاركين في المناسبات الرسمية أو الزيارات الدبلوماسية من ارتداء الأحزمة، شبيهًا بالاستثناءات الممنوحة لفرق الطوارئ أثناء أداء مهامهم.

لكن قرار التخلي عن الحزام يعتمد بشكل أساسي على تقييم الفرق الأمنية للمخاطر، وليس على امتيازات قانونية مباشرة.

يلتزم الأمير ويليام وكيت ميدلتون بارتداء الأحزمة عند التنقل مع أطفالهما، في إطار الحرص على السلامة العائلية. لكنهما غالبًا ما يظهران دونها في الفعاليات الرسمية، حيث تُطغى الاعتبارات الأمنية والشكلية.

هذا التناقض الظاهري يعكس توازنًا دقيقًا بين متطلبات الحماية اليومية وضرورات البروتوكولات الملكية، مما يبرز تعقيدات تنظيم حياة عامة تحت مجهر الجمهور.
>> تابع قناة السومرية على تويتر 

حزام الامكان

العائلة المالكة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ١٦ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-16
Play
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ١٦ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-16
من الأخير
Play
من الأخير
هوشيار زيباري - الحلقة ١٦ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-16
Play
هوشيار زيباري - الحلقة ١٦ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-16
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
سروة عبد الواحد - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-16
Play
سروة عبد الواحد - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-16
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-16
Play
الحلقة ١٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-16
بال 90
Play
بال 90
شارع المتنبي "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-16
Play
شارع المتنبي "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-16
شباب امرأة
Play
شباب امرأة
الحلقة ١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-16
Play
الحلقة ١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
16-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-16
Play
16-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-16
Play
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-16
زار رمضان
Play
زار رمضان
الألم والأمل يجتمعان في السوق - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-16
Play
الألم والأمل يجتمعان في السوق - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-16
الله بالخير
Play
الله بالخير
رسائل مؤثرة في الله بالخير - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-16
Play
رسائل مؤثرة في الله بالخير - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-16
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ١٦ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-16
Play
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ١٦ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-16
من الأخير
Play
من الأخير
هوشيار زيباري - الحلقة ١٦ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-16
Play
هوشيار زيباري - الحلقة ١٦ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-16
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
سروة عبد الواحد - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-16
Play
سروة عبد الواحد - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-16
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-16
Play
الحلقة ١٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-16
بال 90
Play
بال 90
شارع المتنبي "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-16
Play
شارع المتنبي "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-16
شباب امرأة
Play
شباب امرأة
الحلقة ١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-16
Play
الحلقة ١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
16-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-16
Play
16-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-16
Play
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-16
زار رمضان
Play
زار رمضان
الألم والأمل يجتمعان في السوق - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-16
Play
الألم والأمل يجتمعان في السوق - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-16
الله بالخير
Play
الله بالخير
رسائل مؤثرة في الله بالخير - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-16
Play
رسائل مؤثرة في الله بالخير - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-16
اخترنا لك
الحرب التجارية تحتدم.. عاصفة التعريفات تضرب 8 ملايين عامل امريكي
10:14 | 2025-03-17
"الأمان الرقمي" حيز التنفيذ.. بريطانيا تراقب منصات التواصل
09:47 | 2025-03-17
قصف "إسرائيلي" جديد على جنوب لبنان.. هذه حصيلة الضحايا
09:07 | 2025-03-17
رعب في القطب الجنوبي.. ماذا يحدث؟
08:48 | 2025-03-17
لتسديد ديون المحامين.. عائلة ايرلندية تبيع منزلها للافراج عن والدها من سجون العراق
05:20 | 2025-03-17
الأخبار اللبنانية: توترات الحدود الأمنية مع سوريا مفتعلة.. ما علاقة الشرع؟
05:06 | 2025-03-17
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.