"كتف بكتف ضد الفاشية".. تظاهرات بإسطنبول وإزمير احتجاجا على اعتقال أكرم أوغلو

وعقب هذه التطورات، دعا المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، دنيز يوجال، أنصار الحزب إلى الاحتشاد في الشوارع للاحتجاج على اعتقال إمام .وجاءت أول استجابة من مدينة إزمير، التي تٌعتبر حزب الشعب الجمهوري، وبدأ المواطنون في الاحتشاد أمام مقر شعبة الحزب بالمدينة للإعراب عن استنكارهم لحملات الاعتقال، ورفع المحتشدون شعار "كتف بكتف ضد الفاشية".وفي إسطنبول، احتشد المواطنون أمام مديري أمن وطن على الرغم من الحواجز الأمنية التي نشرتها قوات الأمن.وفي ، تجمعت حشود واسعة أمام مقر الحزب بالمدينة استنكارا لحملات الاعتقال التي طالت إمام .