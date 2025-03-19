تعليق صيني على مكالمة بوتين وترامب: خطوة ضرورية

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ: "دعت منذ البداية إلى حل الأزمة في أوكرانيا من خلال الحوار والمفاوضات. نرحب بجميع الجهود التي تقود إلى وقف إطلاق النار ونعتبر ذلك خطوة ضرورية لتحقيق السلام".وأجرى الرئيسان ودونالد أمس الثلاثاء مكالمة وصفت بـ"التاريخية" استمرت ساعتين ونصف، وكرّساها لوضع النقاط على الحروف في سبل إنهاء أزمة أوكرانيا.وأعلن الكرملين في أعقاب المكالمة عن قبول الرئيس اقتراح وقف قصف مواقع الطاقة والبنى التحتية الأوكرانية 30 يوما وتبادل 175 أسيرا مقابل 175، تمهيدا لمفاوضات أعمق.كما تعهد نظام بعدم استهداف المناطق المدنية في 30 يوما، فيما يبقى قرار استسلام قواته المحاصرة على أطراف مقاطعة كورسك معلقا، بعد المهلة التي منحها الرئيس .