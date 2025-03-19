المجاعة والدمار يحاصران أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في غزة

وشدد المكتب في بيان رسمي اليوم الاربعاء إلى دخول قطاع رسميا أولى مراحل المجاعة وسط تحذيرات من انهيار كامل للأوضاع المعيشية والصحية.انهيار الأمن الغذائي والمائيووفقا للبيان أسفر استمرار إغلاق المعابر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية عن فقد قرابة مليوني شخص أمنهم الغذائي بالكامل، حيث باتت الأسواق خالية من المواد الغذائية الضرورية.كما تفاقمت أزمة المياه الصالحة للشرب بسبب توقف تشغيل عشرات المياه، مما السكان على إلى مصادر مياه غير آمنة، ما يهدد بتفشي الأمراض والأوبئة.شلل في قطاع الطاقة والخدمات الأساسيةوشدد الحكومي على أن استمرار منع إدخال الوقود أدى إلى شلل شامل في قطاع الطاقة والخدمات الأساسية، فقد توقفت عشرات المخابز عن العمل، ما أدى إلى نقص حاد في الخبز، بينما اضطر ملايين السكان لاستخدام الحطب كبديل لغاز الطهي.كما تسبب نقص الوقود في تعطل النقل العام، مما عرقل حركة المواطنين وأثر بشكل مباشر على قدرة المرضى والجرحى على الوصول إلى المستشفيات والمراكز الصحية.نداء استغاثة عاجلوحذر المسؤولون من أن الأيام المقبلة قد تكون كارثية إذا لم يتم فتح المعابر بشكل فوري وإنهاء الحصار.وأشاروا إلى أن شبح المجاعة يهدد مئات الآلاف من المدنيين، وقد يؤدي استمرار الوضع الحالي إلى انهيار كامل للحياة اليومية في القطاع.تحميل المسؤولية الدوليةهذا وحمّل الكتب الإعلامي الحكومي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم التي وصفها بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وطالب بضرورة محاسبة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" أمام المحاكم الدولية.مطالبات عاجلة للمجتمع الدوليووجّه الحكومي نداءً عاجلا إلى الدول العربية والإسلامية لتطبيق القرارات المتعلقة بكسر الحصار وفتح معبر رفح وجميع المعابر المؤدية إلى .كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل الفوري لوقف "العدوان الإسرائيلي"، وإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة لتفادي إنسانية محققة تهدد حياة الملايين.وخلص المكتب في بيانه إلى أن قطاع يقف اليوم على حافة الانهيار، ويحتاج إلى تدخل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يصبح الوضع أسوأ مما هو عليه الآن.