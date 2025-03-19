إيران تلغي "شرطة الآداب" بالكامل

ووفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، أكد الإيراني، قاليباف، تعديل قانون "العفاف والحجاب"، موضحا أن القانون المعدل ينص على الإلغاء الكامل لدوريات "الإرشاد"، أي شرطة الآداب.وبحسب وسائل إعلام محلية، ذكر قاليباف في رسالة مساء الثلاثاء، أن هذه التعديلات تهدف إلى تغيير أساليب التعامل مع قضية الحجاب وتحقيق توافق عام بشأنها.وكانت قد شهدت خلال السنوات الأخيرة مقترحات عديدة لتعديل أسلوب تطبيق "قانون الحجاب"، الذي يعتبر من القضايا المثيرة للجدل في البلاد. ورغم التعديل القانوني، لا تزال السلطات الإيرانية تؤكد على ضرورة الالتزام بالحجاب.يذكر أن قضية الحجاب الإلزامي وأساليب فرضه كانت في صلب الاحتجاجات التي شهدتها في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب في عام 2022، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة داخليا وخارجيا.