لديها أسرى.. عون لبيربوك: اسرائيل رفضت كل الاقتراحات لإخلاء التلال الخمس المحتلة

وخلال استقباله لها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مع الوفد المرافق، في حضور وزير الخارجية والمغتربين رجي، أكد أنه مقتنع بأن "لبنان لا يمكن ان ينهض من جديد من دون اصلاحات وبالتالي فإن هذا المطلب ليس مطلبا دوليا او اقليميا، بل حاجة لبنانية"، مبيناً ان "توجهات والحكومة واضحة لجهة السير بهذه الاصلاحات على مختلف المستويات".ولفت الرئيس عون الى ان "استمرار احتلال اسرائيل لأراض وتلال في الجنوب يعرقل تنفيذ القرار 1701 ويتناقض مع الاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي"، مردفاً ان "الجيش اللبناني الذي انتشر في كل الاماكن التي انسحب منها الاسرائيليون يقوم بواجبه كاملا في بسط الامن ومصادرة السلاح على انواعه".وأكمل الرئيس عون للوزيرة الالمانية ان "اسرائيل رفضت كل الاقتراحات التي تقدم بها لإخلاء التلال الخمس التي لا تزال تحتلها واحلال قوات دولية مكانها، ولا تزال المساعي الديبلوماسية والمفاوضات مستمرة من اجل ايجاد حل جذري لهذه المسألة"، مشيرا الى أن "اسرائيل لا تزال تحتفظ بعدد من الاسرى اللبنانيين ولم تسلم سوى خمسة منهم، علماً ان على استعادة جميع الاسرى الذين اعتقلتهم اسرائيل مؤخرا".وردا على سؤال حول الاوضاع على الحدود اللبنانية-السورية، ابلغ الرئيس عون وزيرة الخارجية الالمانية ان "الاتصالات مستمرة مع الجانب السوري لإعادة الاستقرار الى الحدود اللبنانية- السورية وأن الجيش اللبناني انتشر في البلدات المتاخمة لمنع تكرار ما حصل خلال الايام الثلاثة الماضية".وشكر الرئيس عون الوزيرة الالمانية على "الدعم الذي قدمته بلادها للبنان لا سيما في مجال دعم القوات البحرية والمراقبة البحرية من خلال "اليونيفيل"، متمنيا ان "يستمر هذا الدعم".وكانت الوزيرة الالمانية نقلت الى الرئيس عون اهتمام بلادها بالأوضاع في عموما وفي الجنوب خصوصا، وتحدثت عن "اهمية اقرار الاصلاحات لا سيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة"، واستوضحت "طبيعة الاحداث التي وقعت على الحدود اللبنانية-السورية".وحضر عن الجانب اللبناني اضافة الى وزير الخارجية، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المستشارون: السفيرة جان مراد، العميد انطوان منصور، جان عزيز، ميشال دوشديرفيان ونجاة شرف الدين، ورئيس مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.