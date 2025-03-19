البيت الأبيض: سنواصل ترحيل المهاجرين غير النظاميين

أعلن ، اليوم الأربعاء، أن ستواصل حملات ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

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وقال ، "ترامب وبوتين أكدا الحاجة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والرئيس مصمم على وقف الحرب في أوكرانيا".

وأضاف أن "الرئيس مصمم على إعادة بين الشعب الأمريكي وأجهزة الاستخبارات"، موضحا أن "الرئيس أمر بنشر الملفات الأرشيفية المتعلقة باغتيال الرئيس كنيدي".

وكشف ، أن "إدارة الهجرة والجمارك اعتقلت مؤخرا مهاجرين غير نظاميين خطيرين"، مشيرا الى أن "الإدارة السابقة سمحت لوحوش بدخول أراضينا، وسنواصل حملات ترحيل المهاجرين غير النظاميين".